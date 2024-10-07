Опорный полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди может сменить клубную прописку уже в январе.

Как утверждает журналист Relevo Родра, 25-летний испанец стал трансферной целью «Манчестер Сити» после травмы Родри. Сообщается, что «горожане» хотят воспользоваться тем, что Субименди все еще не продлил контракт с «Реал Сосьедадом», поэтому может быть выкуплен за 60 миллионов евро (сумма отступных).

Напомним, летом «Ливерпуль» пытался подписать Субименди, но игрок ответил отказом. Позже появились слухи, что испанец жалеет о своем решении.

В текущем сезоне Субименди провел десять матчей во всех турнирах и отметился одним голом.