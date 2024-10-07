Куанса: «Ливерпуль» — это лучший клуб в мире»

Защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса прокомментировал продление контракта с клубом.

Ранее стало известно, что 21-летний футболист подписал новое долгосрочное соглашение с мерсисайдцами.

«Я не могу быть счастливее в эту минуту. Тренерский стиль Арне Слота определенно сыграл важную роль в моем решении. «Ливерпуль» — это лучший клуб в мире, в котором я могу развиваться и стать лучшим», — приводит слова Куанса пресс-служба мерсисайдцев.

В текущем сезоне защитник принял участие в участие в двух матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.