Куанса продлил контракт с «Ливерпулем»

Центральный защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдцев. Подробности сделки не уточняются.

Куанса — воспитанник «Ливерпуля», который выступает за основную команду с 2023 года. Всего на счету футболиста 35 игр за взрослую команду, три забитых мяча и три результативные передачи.

Согласно сведениям интернет-портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 22 миллиона евро.

После семи туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги, имея в копилке 18 зачетных баллов.