Холанн и Палмер номинированы на звание лучшего игрока АПЛ в сентябре

Стало известно, какие футболисты чемпионата Англии номинированы на звание лучшего по итогам сентября.

Всего в списке оказались пять игроков, среди которых есть лучший бомбардир АПЛ Эрлинг Холанн, а также идущий на второй позиции в рейтинге Коул Палмер.

Полный список: Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси»), Луис Диаш («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла») и Габриэль Магальянс («Арсенал»).

После семи сыгранных туров лидером Английской премьер-лиги является «Ливерпуль», в копилке которого 18 набранных очков. У ближайших преследователей, которыми являются «Манчестер Сити» и «Арсенал», по 17 баллов.