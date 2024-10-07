«Арсенал» и «Ливерпуль» разочарованы решением по делу «Манчестер Сити»

Несколько клубов Английской премьер-лиги разочаровались тому решению, которое было принято по «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что «горожане» выиграли суд у АПЛ по поводу правил о сделках с ассоциированными сторонами.

Как утверждает журналист Бен Джейкобс, победой «Манчестер Сити» оказались недовольны два ведущих клуба АПЛ «Арсенал» и «Ливерпуль». Кроме того, в число недовольных также попали «Борнмут» и «Вест Хэм», отмечает источник.

По итогам семи туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В копилке команды Хосепа Гвардиолы 17 набранных очков. Отставание от лидера составляет один балл.