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Хаверц уже обошёл Жезуса по голам за «Арсенал»

07 Октября 2024 • 17:54 Комментировать

Форвард лондонского «Арсенала» Кай Хаверц по итогу прошедших выходных обошёл своего одноклубника Габриэля Жезуса по голам за «канониров».

Так, Жезус провёл 77 матчей за «Арсенал» с момента прихода в клуб и забил в них 19 голов. В активе Хаверца же на 16 матчей меньше, 61. Но в них он оформил уже 20 голов соперникам лондонцев.

Напомним, что Хаверц провёл на сезон меньше Жезуса за «Арсенал». Он пришёл в клуб прошлым летом, в то время как Жезус в «Арсенале» уже с лета 2022 года.

В рамках седьмого тура АПЛ «Арсенал» уверенно обыграл дома «Саутгемптон» (3:1). Хаверц забил один из голов «канониров» в ворота «святых».

Хаверц не сыграет за сборную в октябре

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэль Жезус Кай Хаверц ещё теги
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