Хаверц уже обошёл Жезуса по голам за «Арсенал»

Форвард лондонского «Арсенала» Кай Хаверц по итогу прошедших выходных обошёл своего одноклубника Габриэля Жезуса по голам за «канониров».

Так, Жезус провёл 77 матчей за «Арсенал» с момента прихода в клуб и забил в них 19 голов. В активе Хаверца же на 16 матчей меньше, 61. Но в них он оформил уже 20 голов соперникам лондонцев.

Напомним, что Хаверц провёл на сезон меньше Жезуса за «Арсенал». Он пришёл в клуб прошлым летом, в то время как Жезус в «Арсенале» уже с лета 2022 года.

В рамках седьмого тура АПЛ «Арсенал» уверенно обыграл дома «Саутгемптон» (3:1). Хаверц забил один из голов «канониров» в ворота «святых».

Хаверц не сыграет за сборную в октябре