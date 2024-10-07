АПЛ сделала заявление после решения трибунала по делу «Манчестер Сити»

В понедельник «Манчестер Сити» радостно объявил о победе в деле против Премьер-лиги в вопросе правил по сделкам с ассоциированными сторонами. АПЛ тоже выступила с заявлением, но, что интересно, тоже излучила в нём позитив.

В заявлении лиги говорится, что Арбитражный трибунал отклонил большинство претензий «Манчестер Сити» и в целом поддержал необходимость таких правил, чтобы клубы не извлекали незаслуженную выгоду за счёт сделок с несправедливой рыночной стоимостью.

АПЛ отметила, что некоторые моменты правил в нынешнем виде были признаны не соответствующим требованиями конкуренции и личного права.

«Эти элементы могут быстро и эффективно быть устранены лигой и клубами», - говорится в заявлении.

АПЛ подчеркнула, что правила продолжат работать с учётом выводов Арбитражного трибунала