«Манчестер Сити» выиграл суд против АПЛ – заявление

«Манчестер Сити» выиграл суд против Английской премьер-лиги. Речь идёт не о деле со 115 обвинениями «горожан» в нарушении финансовых правил, а о деле с обращением клуба в Арбитражный трибунал по поводу правил АПЛ о сделках с ассоциированными сторонами.

На своём сайте «Манчестер Сити» опубликовал заявление, в котором перечислил все детали дела. Стоит отметить, что правила АПЛ о сделках с ассоциированными сторонами были признаны незаконными – они нарушают законы Великобритании. Было установлено, что АПЛ злоупотребила своим положением. Решения по двум конкретным спонсорским сделкам «Манчестер Сити» были отменены.

Отдельно отмечается, что правила АПЛ по сделкам с ассоциированными сторонами были признаны дискриминационными по своему характеру.