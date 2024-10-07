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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» выиграл суд против АПЛ – заявление

07 Октября 2024 • 16:46 Комментировать (1)

«Манчестер Сити» выиграл суд против Английской премьер-лиги. Речь идёт не о деле со 115 обвинениями «горожан» в нарушении финансовых правил, а о деле с обращением клуба в Арбитражный трибунал по поводу правил АПЛ о сделках с ассоциированными сторонами.

На своём сайте «Манчестер Сити» опубликовал заявление, в котором перечислил все детали дела. Стоит отметить, что правила АПЛ о сделках с ассоциированными сторонами были признаны незаконными – они нарушают законы Великобритании. Было установлено, что АПЛ злоупотребила своим положением. Решения по двум конкретным спонсорским сделкам «Манчестер Сити» были отменены.

Отдельно отмечается, что правила АПЛ по сделкам с ассоциированными сторонами были признаны дискриминационными по своему характеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити АПЛ
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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
07 Октября 2024 в 17:24
А кто-то в этом сомневался?) Странно. что еще публично не покаялись перед Сити - за попытку опорочить честь безупречного голубого мундира))
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