Гарначо не поедет в сборную Аргентины

Атакующий полузащитник Алехандро Гарначо не отправится в расположение сборной Аргентины на октябрьский сбор. Как сообщил в социальных сетях журналист Гастон Эдул, Гарначо не поможет «альбиселесте» в этом месяце из-за физических проблем.

В октябре сборная Аргентины проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира. Команда Лионеля Скалони сыграет против Венесуэлы и Боливии. На текущий момент «альбиселесте» занимают первое место в отборочном турнире.

В сезоне 2024/2025 Гарначо провёл за «Манчестер Юнайтед» одиннадцать матчей. В них аргентинец забил четыре гола и отдал три голевых паса на партнёров.