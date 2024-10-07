Хави может возглавить топ-клуб АПЛ

Бывший рулевой «Барселоны» Хави может вернуться к тренерской работе в обозримом будущем. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на El Nacional, в «Манчестер Юнайтед» считают Хави идеальным кандидатом для новой перестройки команды.

В ближайшее время «Манчестер Юнайтед» может уволить Эрика тен Хага. Поговаривают, что руководители клуба примут решение по будущему нидерландского специалиста на вторничном собрании.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В семи прошедших турах «красные дьяволы» смогли набрать только восемь очков.