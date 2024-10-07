Макаллистер отправился в сборную Аргентины

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер был заменён в перерыве субботнего матча Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Аргентинский футболист ощутил дискомфорт, поэтому рулевой команды Арне Слот решил сделать перестановку.

Как сообщает Liverpool Echo, на фоне опасений по поводу здоровья Макаллистер отправился в расположение сборной Аргентины. В октябре команда проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира – против Венесуэлы и Боливии.

Сборная Аргентины сейчас занимает первое место в турнирной таблице отбора в Южной Америке. «Альбиселесте» набрали 18 очков (шесть побед и два поражения).