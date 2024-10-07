Хаверц не сыграет за сборную в октябре

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц не выступит за сборную Германии в ближайших матчах.

На выходных Кай помог обыграть «Саутгемптон» со счётом 3:1, на его счету один гол. После матча он обратился к медицинскую штабу из-за жалоб на левый коленный сустав. В итоге было принято решение, что в расположение «орлов» Хаверц не отправится. Об этом сообщает официальный сайт сборной Германии.

Также говорится о том, что вместо футболиста «Арсенала» было принято решение вызвать нападающего Джонатана Буркардта (24 года) который выступает за «Майнц» . В этом сезоне форвард в семи матчах забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. За главную сборной своей страны Джонатан ещё никогда не играл.