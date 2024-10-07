Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хаверц не сыграет за сборную в октябре

07 Октября 2024 • 15:20 Комментировать
Арсенал
3:1
Саутгемптон

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц не выступит за сборную Германии в ближайших матчах.

На выходных Кай помог обыграть «Саутгемптон» со счётом 3:1, на его счету один гол. После матча он обратился к медицинскую штабу из-за жалоб на левый коленный сустав. В итоге было принято решение, что в расположение «орлов» Хаверц не отправится. Об этом сообщает официальный сайт сборной Германии.

Также говорится о том, что вместо футболиста «Арсенала» было принято решение вызвать нападающего Джонатана Буркардта (24 года) который выступает за «Майнц» . В этом сезоне форвард в семи матчах забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. За главную сборной своей страны Джонатан ещё никогда не играл.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Майнц Сборная Германии Арсенал Лондон Кай Хаверц Джонатан Буркардт ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Октября
15:20
Хаверц не сыграет за сборную в октябре
05 Октября
23:31
«Арсенал» – второй клуб с 400 домашними победами в Премьер-лиге
21:51
Сака – с отрывом лучший в АПЛ по созданным явным голевым моментам
21:25
Артета высказался о волевой победе «Арсенала»
19:01
«Арсенал» добыл непростую волевую победу над «Саутгемптоном» 4
16:41
Артета раскрыл секрет Хаверца
16:30
«Арсенал» - «Саутгемптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
15:50
«Арсенал» назвал состав на матч АПЛ против «Саутгемптона»
07:05
Три английских топ-клуба претендуют на Адейеми
05:52
«Арсенал» принял решение по Жезусу
02:34
Арсенал - Саутгемптон: где смотреть прямую трансляцию онлайн
04 Октября
20:31
Артета: «Парти — ключевой игрок для «Арсенала»
17:01
Ремсдейл: «Если б я сидел на скамейке, трофеи не имели бы для меня значения»
16:28
Артета: «Саутгемптон» заслуживает большего» 1
16:21
Артета высказался о состоянии Зинченко и Эдегора
14:42
Бесплатный прогноз и ставка на матч Арсенал — Саутгемптон АПЛ — 5 октября 2024
06:40
Тренер сборной Норвегии дал неутешительный ответ на вопрос о возвращении Эдегора
03 Октября
23:54
Ставка и прогноз на точный счёт матча Арсенал – Саутгемптон чемпионата Англии — 5 октября 2024
14:52
Боец Конор Макгрегор напугал Саку после матча Лиги чемпионов
02 Октября
15:38
Артета объяснил раннюю замену Тимбера
14:02
Артета прокомментировал игру Хаверца в матче с «ПСЖ»
01 Октября
10:11
«Челси» поборется с «Арсеналом» и «Реалом» за бразильского защитника
05:06
«Интер» и «Ювентус» претендуют на полузащитника «Арсенала»
30 Сентября
10:23
Калафьори: «Рассматриваю свой переход в «Арсенал» как отправную точку»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» Роналду определился с клубом, Фергюсон выбрал тренера «МЮ», Моуринью вернётся в АПЛ, а Холанн выбирает из трёх команд – в главных слухах недели 1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил Стало известно, где может продолжить карьеру Погба «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича «Барселона» потеряла форварда в самом начале матча Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - ЦСКА Стало известно, когда решится будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед» Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Химки»
Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки
Спортивные новости
Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC «Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Октября
17:23 · Англия. Премьер-лига
АПЛ сделала заявление после решения трибунала по делу «Манчестер Сити»
15:45 · Англия. Премьер-лига
Гарначо не поедет в сборную Аргентины
15:20 · Англия. Премьер-лига
Хаверц не сыграет за сборную в октябре
14:18 · Англия. Премьер-лига
Дуран продлил контракт с «Астон Виллой» официально
13:58 · Англия. Премьер-лига
Хави может возглавить топ-клуб АПЛ 4
13:47 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер отправился в сборную Аргентины
13:10 · Англия. Премьер-лига
Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник 7
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выделил деньги на замену для Родри
12:47 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Арсенала» Эдегор рассказал о восстановлении после травмы
12:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прямо на поле давал советы игроку команды-соперника
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может ускорить трансфер вратаря 1
11:38 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший тренер АПЛ в XXI веке: Гвардиола – второй, Моуринью – четвёртый 2
11:19 · Англия. Премьер-лига
Скоулз разнёс «Манчестер Юнайтед» за трансферы
09:31 · Англия. Премьер-лига
Эмери прокомментировал ничью в матче с «Манчестер Юнайтед»
04:27 · Англия. Премьер-лига
Бербатов: «Джонни Эванс – лучший игрок матча, всем остальным должно быть стыдно» 1
03:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола согласовал с «Манчестер Сити» свой уход в 2025 году слухи
02:42 · Англия. Премьер-лига
Мареска – о положении «Челси»: «В начале сезона в это было бы трудно поверить»
02:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может предложить 50 млн евро за звезду «Боруссии» слухи
02:16 · Англия. Премьер-лига
Симоне Индзаги удивлён слухами о работе в «Манчестер Юнайтед» 1
01:54 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» согласовал новый контракт с перспективным защитником
01:47 · Англия. Премьер-лига
Бонуччи вспомнил, как мог перейти в «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
01:39 · Англия. Премьер-лига
​Матч «Вулверхэмптона» и «Брентфорда» - 6-й за всю историю АПЛ с 6-ю авторами голов в первом тайме
01:32 · Англия. Премьер-лига
​Бреннан Джонсон забивает уже в шести матчах за «Тоттенхэм» - такого не было с 2019 года
01:23 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - лидер АПЛ по поражениям, ведя в счёте в матче с преимуществом в 2 мяча
01:22 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» приблизился к продлению контракта с важным игроком
Все новости