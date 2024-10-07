Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник

Во вторник руководители «Манчестер Юнайтед» проведут важную встречу. На ней будет обсуждаться будущее главного тренера команды Эрика тен Хага. Вопрос не пропал с повестки дня, сообщает The Times.

Ранее в прессе писали о том, что судьба тен Хага на «Олд Траффорд» будет зависеть от результатов матчей против «Порту» и «Астон Виллы». Обе игры завершились вничью со счетами 3:3 и 0:0 соответственно.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В семи турах команда Эрика тен Хага смогла набрать восемь очков (две победы, две ничьи, три поражения).

Ближайший матч «красные дьяволы» проведут 19 октября – против «Брентфорда».