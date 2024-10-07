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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник

07 Октября 2024 • 13:10 Комментировать (1)

Во вторник руководители «Манчестер Юнайтед» проведут важную встречу. На ней будет обсуждаться будущее главного тренера команды Эрика тен Хага. Вопрос не пропал с повестки дня, сообщает The Times. 

Ранее в прессе писали о том, что судьба тен Хага на «Олд Траффорд» будет зависеть от результатов матчей против «Порту» и «Астон Виллы». Обе игры завершились вничью со счетами 3:3 и 0:0 соответственно.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В семи турах команда Эрика тен Хага смогла набрать восемь очков (две победы, две ничьи, три поражения).

Ближайший матч «красные дьяволы» проведут 19 октября – против «Брентфорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (1) Все комментарии
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aegur
07 Октября 2024 в 13:48
Интересно как это работает?
Ливер быстро нашёл адекватную замену Клоппу, МЮ регулярно находит только дырку от бублика😁
Нужно попытаться Гвардиолу сосватать на след сезон, благо тому ехать далеко не нужно😜
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