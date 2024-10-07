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«Манчестер Сити» выделил деньги на замену для Родри

07 Октября 2024 • 12:58 Комментировать

«Манчестер Сити» потерял важного игрока – полузащитник Родри недавно получил серьёзную травму колена. В сложившейся ситуации «горожане» могут в январе выйти на трансферный рынок за новым футболистом. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider, английский клуб выделил на подписание полузащитника 80 миллионов фунтов (около 95 миллионов евро).

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В семи турах команда Хосепа Гвардиолы смогла набрать 17 очков (пять побед и две ничьи). Следующий матч «горожане» проведут в воскресенье, 20 октября, - против «Вулверхэмптона».

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