Капитан «Арсенала» Эдегор рассказал о восстановлении после травмы

«За последнее время я достиг большого прогресса. С каждым днем чувствую себя лучше. Сейчас все выглядит лучше, чем предполагали изначально. Надеюсь, мое дальнейшее восстановление не растянется на долгое время», - передает слова скандинавского футболиста Daily Mail.