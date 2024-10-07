Капитан «Арсенала» Эдегор рассказал о восстановлении после травмы

Норвежский полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поведал о восстановлении после повреждения.
«За последнее время я достиг большого прогресса. С каждым днем чувствую себя лучше. Сейчас все выглядит лучше, чем предполагали изначально. Надеюсь, мое дальнейшее восстановление не растянется на долгое время», - передает слова скандинавского футболиста Daily Mail.
Мартин играет за «канониров» с августа 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 25-летнего полузащитника оценивается в 110 миллионов евро.
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