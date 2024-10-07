Гвардиола прямо на поле давал советы игроку команды-соперника

На выходных в Английской премьер-лиге проходил матч между «Манчестер Сити» и «Фулхэмом». Команда Хосепа Гвардиолы одержала непростую победу на своём поле со счётом 3:2. В социальных сетях появилось видео, снятое с трибуны после игры. Гвардиола вышел на поле и что-то рассказывал игроку «Фулхэма». Это был Адама Траоре, которого, кстати говоря, рулевой «Манчестер Сити» похвалил в интервью.

Суду по жестикуляции, Гвардиола давал какие-то советы Траоре. Вряд ли испанец приглашал игрока в «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» после семи туров занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.