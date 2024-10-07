«Ливерпуль» может ускорить трансфер вратаря

В конце лета «Ливерпуль» купил вратаря Георгия Мамардашвили. При этом грузин продолжил играть за «Валенсию» - теперь на правах аренды. Как сообщает портал TodoFichajes, мерсисайдский клуб может ускорить приезд Мамардашвили из-за травмы Алиссона. Идея в том, чтобы 24-летний футболист приехал на «Энфилд» в январе.

В контракте нет опции, которая позволяет «Ливерпулю» прервать аренду посреди сезона. Мерсисайдцы могут заплатить «Валенсии» деньги, чтобы компенсировать досрочную потерю важного игрока.

«Ливерпуль» на текущий момент лидирует в Премьер-лиге с 18 очками (шесть побед и одно поражение).