Назван лучший тренер АПЛ в XXI веке: Гвардиола – второй, Моуринью – четвёртый

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован рейтинг лучших тренеров Английской премьер-лиги в XXI веке. Первое место ожидаемо занял Алекс Фергюсон, который долгое время тренировал «Манчестер Юнайтед». В этом веке шотландец завоевал с «красными дьяволами» семь титулов Премьер-лиги (суммарно у него 13 чемпионств с «МЮ»).

На второй позиции оказался главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, а топ-3 замкнул экс-рулевой «Арсенала» Арсен Венгер.

Дальше в десятке идут Жозе Моуринью, Юрген Клопп, Карло Анчелотти, Роберто Манчини, Антонио Конте, Мануэль Пеллегрини и Клаудио Раньери.