Скоулз разнёс «Манчестер Юнайтед» за трансферы

Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз критически высказался о трансферной политике «красных дьяволов».
«В клубе рассчитывают на перспективу, а не уже доказанное качество. Было потрачено много денег. На трансферы ушла безумная сумма, но некоторые из купленных футболистов не могут попасть в состав команды. Происходит настоящий бардак с трансферами», - передает слова эксперта Manchester Evening News.
После семи туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает лишь 14-е место в таблице. В последнем матче манкунианцы сыграли вничью с «Астон Виллой» со счетом 0:0.
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