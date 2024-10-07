Скоулз разнёс «Манчестер Юнайтед» за трансферы

«В клубе рассчитывают на перспективу, а не уже доказанное качество. Было потрачено много денег. На трансферы ушла безумная сумма, но некоторые из купленных футболистов не могут попасть в состав команды. Происходит настоящий бардак с трансферами», - передает слова эксперта Manchester Evening News.