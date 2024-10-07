Эмери прокомментировал ничью в матче с «Манчестер Юнайтед»

Рулевой бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал результат поединка с «Манчестер Юнайтед» в рамках седьмого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
«Могу сказать, что ничья – справедливый результат для обеих команд. Нам противостоял «Манчестер Юнайтед». После этого матча мы находимся в топ-5 АПЛ. Я рад, что мы находимся в числе лучших. Продолжим работать, чтобы добиться успеха в чемпионате», - передает слова испанского специалиста пресс-служба клуба.
После семи туров Премьер-лиги «Астон Вилла» набрала 14 очков и занимает пятую строчку в таблице. Команда Эмери отстает от лидирующего «Ливерпуля» на четыре балла.
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