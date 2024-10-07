Бербатов: «Джонни Эванс – лучший игрок матча, всем остальным должно быть стыдно»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов выразил недовольство игрой команды в матче против «Астон Виллы» (0:0).

36-летний защитник «красных дьяволов» Джонни Эванс вышел в стартовом составе и помог команде не пропустить, однако ворота хозяев поля также остались в неприкосновенности.

«Я пытаюсь найти правильные слова, – высказывается Бербатов, выступая на Sky Sports. – Всем на поле должно быть стыдно, потому что лучшим игроком этого матча стал Джонни Эванс», – заявил болгарский экс-нападающий.

Ранее сообщалось, что исход поединка с «Астон Виллой» может определить судьбу Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». В ближайшие дни руководству манкунианцев предстоит решить, продолжит ли нидерландец работу в клубе.