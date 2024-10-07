Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть свой пост по окончании сезона.

В конце минувшей кампании стороны предварительно согласовали уход испанского специалиста летом 2025 года, когда подойдёт к концу срок его действующего контракта. Несмотря на это, по информации журналиста Сэма Ли, руководство клуба предпримет новые попытки переубедить Гвардиолу. Не исключено, что наставник пересмотрит свои планы и подпишет с «горожанами» новый договор.

Напомним, Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда шесть раз выиграла титул Премьер-лиги, однажды стала победителем Лиги чемпионов и завоевала множество других трофеев.