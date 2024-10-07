Мареска – о положении «Челси»: «В начале сезона в это было бы трудно поверить»

Рулевой «Челси» Энцо Мареска признался, что доволен положением команды в турнирной таблице Премьер-лиги.

В воскресенье «синие» поделили очки с «Ноттингем Форест» в родных стенах (1:1), но сохранили за собой четвёртую строчку по прошествии семи туров. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – четыре очка.

«Если бы в начале сезона нам сказали, что мы будем находиться там, где мы находимся сейчас, то нам, вероятно, было бы трудно в это поверить. Болельщикам нравится текущая таблица, они могут насладиться моментом. Что касается нас, то мы должны сосредоточиться на способах улучшения ситуации», – цитирует пресс-служба «Челси» итальянца.