Вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми заинтересовал лондонский «Челси».

Интерес к 22-летнему футболисту недавно приписывался «Ливерпулю», «Манчестер Сити» и «Арсеналу». Теперь список претендентов на немца пополнил «Челси»: как сообщает Goal со ссылкой на Fichajes, «синие» рассматривают возможность приобретения лидера атаки «шмелей» за 50 млн евро в следующем году.

Стоимость Карима Адейеми на портале Transfermarkt составляет 28 млн евро. В текущей кампании игрок записал себе в актив пять забитых голов и столько же результативных передач в восьми поединках за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.