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Симоне Индзаги удивлён слухами о работе в «Манчестер Юнайтед»

07 Октября 2024 • 02:16 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
19.10 17:00

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги не понимает, почему его считают кандидатом на должность в «Манчестер Юнайтед».

Эрик тен Хаг может быть уволен уже в текущем месяце из-за неудачных результатов «красных дьяволов» на старте сезона. В числе основных кандидатов на замену нидерландцу назывался Индзаги, добившийся успехов во главе «нерадзурри». По данным журналиста Дэвида Орнштейна, на самом деле итальянец не получал предложений от «Манчестер Юнайтед». Слухи удивили специалиста – он даже не говорит по-английски.

Контракт Симоне Индзаги с «Интером» рассчитан до конца сезона-2026/27.

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРЕНТФОРД
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