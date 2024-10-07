«Ливерпуль» согласовал новый контракт с перспективным защитником

Центральный защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса готов связать будущее с клубом.

Нынешний контракт 21-летнего футболиста истекает в середине 2027 года, но руководство «красных» высоко оценивает перспективы центрбека и намерено продлить его договор с повышением зарплаты. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, сам англичанин уже дал предварительное согласие – он готов остаться надолго. Стороны близки к полной договорённости.

Джарелл Куанса провёл 35 матчей за первую команду «Ливерпуля». На счету игрока три забитых мяча и три результативные передачи. В текущем сезоне защитник появился на поле только дважды.