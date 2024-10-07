Ковачич отдувается за Холанна, Левандовски блещет хет-триком за полчаса, Карвахаль выбывает на полгода

О том, как на минувших выходных сыграли «Манчестер Сити», «Реал», «Барселона» и другие европейские топ-клубы – в материале «Евро-Футбол.Ру».

Сафонов – на скамейке, Головин и Кузяев – со скамейки

Во Франции появился единоличный лидер – это «Монако». Монегаски выдали лучший старт в чемпионате за 63 года. В победный матч с «Ренном» Головин вступил на 70-й минуте – к тому времени «Монако» уже вёл с итоговым счётом 2:1. «ПСЖ» и «Марсель» устроились на ничьи 1:1 – с «Ниццей» и «Анже» соответственно. В воротах парижан играл не Сафонов, а Доннарумма. «Гавр» проиграл 0:2 «Бресту» (четвёртое поражение подряд), Кузяев вышел на замену примерно на полчаса.

Волевые «Манчестер Сити» и «Арсенал»

«Манчестер Сити» пропустил в шестом туре АПЛ подряд – но не сыграл третью ничью кряду. Команда Гвардиолы добилась волевой победы над «Фулхэмом» – 3:2. Холанн бил, однако не забивал. Голевое лидерство тогда взял на себя Ковачич – дубль оформил. Ещё один гол «Сити» на счету Доку. Волю пришлось проявлять и «Арсеналу» – 3:1 против «Саутгемптона». Хаверц, Мартинелли и лучший созидатель АПЛ Сака отличались за «канониров».

«Ливерпулю» не пришлось отыгрываться – тихо выиграл он у «Кристал Пэлас» 1:0. Довольно быстрый гол Жоты, травма Макаллистера – и рекорд Слота. «Челси» уступал в счёте по ходу матча с «Ноттингем Форест», Мадуэке сравнял – и в большинстве «синие» много раз простили соперника. Матч «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед» позиционировался как решающий для тен Хага. «Красные дьяволы» не проиграли, и он остался у руля «МЮ» – надолго ли?

Мбаппе – в основе, но у «Реала» новые потери

В Ла Лиге «Барселона» и мадридский «Реал» подоторвались от преследователей. Левандовски за 32 минуты блеснул хет-триком – так у «сине-гранатовых» и осталось 3:0 против «Алавеса». «Реал» переиграл «Вильярреал» – 2:0. Мбаппе вышел в старте – результативных действий не совершил. Винисиус забил и получил травму, а Карвахаль выбыл из строя вообще на полгода. Хулиан Альварес отличился за мадридский «Атлетико» на первой минуте, но Сучич на 84-й вырвал «Реал Сосьедаду» ничью 1:1.

«Байер» и «Бавария» похожи друг на друга

«Бавария» второй тур подряд сыграла в Бундеслиге вничью с прямым конкурентом – с «Айнтрахтом». Мюнхенцы упустили победу на 90+4-й минуте – 3:3. Компани всё равно похвалил свою команду. У «Байера» ничья менее голевая – 2:2. Леверкузенцы на сей раз быстро повели 2:0, а отыгрывался «Хольштайн Киль», но не в концовке. Хаби Алонсо назвал причину осечки – не скрывал её.

Забили всего по одному мячу, зато выиграли свои матчи «РБ Лейпциг» и «Фрайбург» – победы по 1:0 над «Хайденхаймом» и «Вердером» соответственно. Дортмундская «Боруссия» уступила берлинскому «Униону» 1:2 и растеряла трёхочковое преимущество над ним.

Торжество пенальти в Италии

В Серии А «Наполи» сохранил первую строчку. Экспресс-дубль Мактоминая, гол и два ассиста Лукаку – составляющие победы «орлов» 3:1 над «Комо». Маркус Тюрам не зря сделал именно хет-трик за «Интер» – иначе не выиграли бы «нерадзурри» у «Торино» (3:2). «Фиорентина» и «Милан» сыграли по незабитым пенальти 1:2, а по счёту 2:1. За «фиалок» не забил с точки Мойзе Кин, за «россонери» – Тео Эрнандес и Абрахам. Здесь команды не забыли также обменяться удалениями в концовке – красные карточки у Палладино и Тео.

«Ювентус», наоборот, забил с пенальти – и пропустил с пенальти. Играл он с «Кальяри». Влахович открыл счёт, Рэзван Марин закрыл его на 90-й минуте. Довбик забил за «Рому», но «Монца» добыла ничью с «волками». Ничьи 1:1.

Кирилл Иванцов