Бонуччи вспомнил, как мог перейти в «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал, как мог перебраться в зарубежный топ-клуб в 2017 году.

Перед началом сезона-2017/18 футболист довольно неожиданно перебрался из «Ювентуса» в «Милан», а спустя год проследовал в обратном направлении.

«Я перешёл в «Милан» из-за возникших тогда разногласий с Аллегри. Меня также хотели подписать «Манчестер Сити» и «ПСЖ», но я не видел себя за границей. В «Милане» начинался новый цикл, во мне видели капитана и ориентира для остальных. В конце сезона планы изменились, и мне сказали, что для меня больше нет места. Тогда я решил, что хочу вернуться в «Ювентус», – вспомнил в интервью Sky Бонуччи, завершивший карьеру минувшим летом.