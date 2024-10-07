​Матч «Вулверхэмптона» и «Брентфорда» - 6-й за всю историю АПЛ с 6-ю авторами голов в первом тайме

В матче седьмого тура английского чемпионата результативно сыграли «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» - 5:3. Шесть голов из восьми были забиты в первом тайме, и, что любопытно, все шесть голов первой половины встречи были забиты шестью разными игроками.

Такое случилось в шестой раз в истории АПЛ после матчей «Манчестер Юнайтед» с «Олдхэмом» в 1992-м, «Блэкберн» - «Лидс» в 1997-м, «Лидс» - «Брэтфорд» в 2001-м, «Суонси» и «Вулверхэмптон» в 2012-м, и, наконец, «Рединг» и «Манчестер Юнайтед», также в 2012-м.

В следующем туре «Брентфорд» сыграет как раз с несколько раз упомянутым в этом контексте «Манчестер Юнайтед».