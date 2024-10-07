​Бреннан Джонсон забивает уже в шести матчах за «Тоттенхэм» - такого не было с 2019 года

В матче седьмого тура английского чемпионата «Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Брайтоном» - забив «чайкам» два мяча, во втором тайме «шпоры» ослабили хватку и пропустили трижды.

Тем не менее, нападающий «шпор» Бреннан Джонсон вновь отметился забитым голом, теперь он забивает уже в шести матчах подряд. Такого с лондонским клубом не было с 2019 года, когда блистал Гарри Кейн, в том сезоне вышедший с командой в финал Лиги чемпионов. Сейчас Кейн, напомним, выступает за «Баварию».

В следующем туре английского чемпионата «Тоттенхэм» примет в домашних стенах земляков из «Вест Хэма».