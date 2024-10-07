​«Тоттенхэм» - лидер АПЛ по поражениям, ведя в счёте в матче с преимуществом в 2 мяча

В матче седьмого тура английского чемпионата «Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Брайтоном» - забив «чайкам» два мяча, во втором тайме «шпоры» ослабили хватку и пропустили трижды.

Как выяснилось, «Тоттенхэм» в десятый раз за всё время выступлений в АПЛ (с 1992 года) проиграл матч, в котором вёл в счёте с преимуществом в два мяча. «Тоттенхэм» - лидер АПЛ по этому показателю, при этом ближайшего преследователя в этой табели он опережает как минимум на три таких случая.

В следующем туре чемпионата «Тоттенхэм» примет дома «Вест Хэм».