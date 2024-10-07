«Ливерпуль» приблизился к продлению контракта с важным игроком

Центральный защитник Ибраима Конате ведёт переговоры с «Ливерпулем» по новому контракту.

Руководство «красных» считает 25-летнего футболиста ключевой фигурой проекта, поэтому предпринимает усилия для заключения с ним нового долгосрочного договора, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Ожидается, что уже в скором времени в переговорах будет достигнут прогресс, поскольку центрбек чувствует себя комфортно в клубе.

Действующее соглашение Ибраима Конате с «Ливерпулем» рассчитано до середины 2026 года. В текущем сезоне француз отыграл девять матчей за команду Арне Слота во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами и одним результативным пасом.