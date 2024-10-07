Гвардиола вспомнил, как Эдерсон мог уйти из «Манчестер Сити» летом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о несостоявшемся уходе голкипера Эдерсона.

На бразильца претендовали клубы из Саудовской Аравии, но запрос «горожан» никто удовлетворить не смог.

«Он знал, что я не хотел его ухода. Скажу вам правду: настоящего предложения не поступало. Они делали предложения, но вратарь команды, выигравшей Премьер-лигу четыре раза подряд, имеет свою цену. Иначе он не сможет уйти.

Конечно, мы опасались ухода Эдерсона. Он очень важен для нас, нам повезло с ним. Надеюсь, он счастлив здесь. Я не могу представить, чего мы добились бы за эти восемь лет без него», – цитирует City Xtra испанского наставника.