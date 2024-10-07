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«Ливерпуль» обсудил новые контракты с тремя звёздами – не слишком успешно

07 Октября 2024 • 00:53 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
20.10 18:30

«Ливерпуль» по-прежнему далёк от заключения новых договоров с Мохамедом Салахом, Виргилом ван Дейком и Трентом Александером-Арнольдом.

Текущие контракты всех троих истекают уже в середине следующего года. Клуб заинтересован в продолжении сотрудничество с каждым из них, но согласовать условия пока не удаётся. По сообщениям журналиста Пола Джойса, недавно руководство «Ливерпуля» связалось с представителями Салаха, ван Дейка и Трента, на прогресс в обсуждениях достигнут не был, ситуация остаётся прежней.

По слухам, на египетского форварда и нидерландского центрбека претендует саудовский «Аль-Ахли», в то время как английский правый защитник интересен мадридскому «Реалу».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Виргил Ван Дейк Трент Александер-Арнольд ещё теги

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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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