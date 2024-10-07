«Ливерпуль» обсудил новые контракты с тремя звёздами – не слишком успешно

«Ливерпуль» по-прежнему далёк от заключения новых договоров с Мохамедом Салахом, Виргилом ван Дейком и Трентом Александером-Арнольдом.

Текущие контракты всех троих истекают уже в середине следующего года. Клуб заинтересован в продолжении сотрудничество с каждым из них, но согласовать условия пока не удаётся. По сообщениям журналиста Пола Джойса, недавно руководство «Ливерпуля» связалось с представителями Салаха, ван Дейка и Трента, на прогресс в обсуждениях достигнут не был, ситуация остаётся прежней.

По слухам, на египетского форварда и нидерландского центрбека претендует саудовский «Аль-Ахли», в то время как английский правый защитник интересен мадридскому «Реалу».