​Хюрцелер: «Сыграли отменный второй тайм»

В матче седьмого тура английского чемпионата «Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Брайтоном» - забив «чайкам» два мяча, во втором тайме «шпоры» ослабили хватку и пропустили трижды. Наставник «чаек» Фабьян Хюрцелер, конечно же, доволен исходом игры, он похвалил своих подопечных за выступление во второй половине игры.

- Мы, конечно, не планировали пропустить дважды в первом тайме. При этом на поле была энергия, мы играли, а не стояли. В перерыве я попросил вернуться на поле с ещё большей энергией. Игроки спасли матч и вырвали победу. Всегда очень важно сделать правильные выводы по первому тайму, даже если он не очень удачен, - цитирует слова Хюрцелера BBC Sport.