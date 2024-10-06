Опорный полузащитник «Порту» Алан Варела может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Как утверждает журналист Стив Кей, «горожане» рассматривают 23-летнего аргентинца в качестве замены Родри на время травмы. Сообщается, что скауты английского гранда уже оценили игру Варелы.

В этом сезоне полузащитник появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Действующий трудовой договор Варелы с «Порту» рассчитан до конца июня 2028 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 35 миллионов евро.