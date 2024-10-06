«Манчестер Юнайтед» выдал свой худший старт в чемпионате за 35 лет

«Манчестер Юнайтед» не сумел обыграть «Астон Виллу» в матче седьмого тура (0:0).

Команда, пока ещё возглавляемая Эриком тен Хагом, располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. Как сообщает Opta, «красные дьяволы» проводят свой худший старт в чемпионате Англии (восемь набранных очков) с сезона-1989/90 (семь). В той кампании манкунианцы финишировали на 13-м месте – худший показатель за всё время под руководством сэра Алекса Фергюсона.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» примет в родных стенах «Брентфорд». Встреча состоится 19 октября, и пока неясно, сохранит ли Эрик тен Хаг работу до этого момента.