Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма в скором времени может потерять место в основе.

Согласно распространённым данным, рулевой парижан Луис Энрике недоволен выступлениями итальянца, поэтому клуб уже подыскивает нового вратаря на будущее. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, в качестве одного из кандидатов был определён Эдерсон из «Манчестер Сити». Руководство гранда Лиги 1 считает, что бразилец способен достойно заменить Доннарумму.

Контракт Эдерсона с «горожанами» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость 31-летнего голкипера оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.