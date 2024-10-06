Палмер опередил Холанна по результативным действиям в АПЛ

Полузащитник «Челси» Коул Палмер – самый результативный игрок нынешнего розыгрыша Премьер-лиги.

Англичанин не отметился забитым голом в сегодняшнем матче против «Ноттингем Форест» (1:1), но ассистировал Нони Мадуэке, забившему единственный мяч «синих» на 57-й минуте. По данным Squawka, на счету Палмера теперь 11 результативных действий в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии (шесть голов и пять ассистов) – больше, чем у любого другого игрока. Лидер лондонцев опередил Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити», забившего десять раз и ни разу не ассистировавшего.

«Челси» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице после семи туров АПЛ с 14 набранными очками.