​Постекоглу: «Во втором тайме сыграли недопустимо плохо»

В матче седьмого тура английского чемпионата «Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Брайтоном» - забив «чайкам» два мяча, во втором тайме «шпоры» ослабили хватку и пропустили трижды. Наставник лондонского клуба Анге Постекоглу очень расстроен - он считает, что его команда сыграла недопустимо плохо во второй половине встречи.

- Было бы справедливым сказать, что второй тайм проводить так нельзя. Мы расплатились за такой футбол. Для нас сегодня плохой день, и я отвечаю за неудачи команды, -цитирует слова Постекоглу BBC Sport.

В следующем туре «Тоттенхэм» примет «Вест Хэм».