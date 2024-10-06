Тен Хаг: «Мы работаем над долгосрочным проектом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своих отношениях с руководством клуба.

— Мы общаемся каждую неделю. Мы все на одной волне. Мы работаем над долгосрочным проектом. В двух очень сложных выездных матчах мы доказали, что являемся командой, — приводит слова тен Хага журналист Крис Уилер.

В матче седьмого тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» не смог переиграть «Астон Виллу». Встреча завершилась нулевой ничьей.

После семи туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

Следующим соперником «красных дьяволов» в АПЛ станет «Брентфорд».