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Тен Хаг: «Мы работаем над долгосрочным проектом»

06 Октября 2024 • 20:40 Комментировать (1)
Астон Вилла
0:0
Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своих отношениях с руководством клуба.

— Мы общаемся каждую неделю. Мы все на одной волне. Мы работаем над долгосрочным проектом. В двух очень сложных выездных матчах мы доказали, что являемся командой, — приводит слова тен Хага журналист Крис Уилер.

В матче седьмого тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» не смог переиграть «Астон Виллу». Встреча завершилась нулевой ничьей.

После семи туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

Следующим соперником «красных дьяволов» в АПЛ станет «Брентфорд».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
06 Октября 2024 в 21:01
это какой-то крайне долгосрочный проект, лет на 100 )))))))))
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