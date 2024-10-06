«Брайтон» победил в матче с «Тоттенхэмом», уступая в два гола

В последнем матче седьмого тура Премьер-лиги «Брайтон» принимал «Тоттенхэм» в поединке с такими разными таймами.

В середине первой 45-минутки гости отправили мяч в сетку ворот - после подачи с правого фланга Педро Порро пробил головой, голкипер парировал, а Тимо Вернер сыграл на добивании, но линейный арбитр «зажёг флажок», вне игры, нет гола. Еще атака, после перехвата мяча Джеймс Мэддисон сыграл на Доминика Соланке, а тот уже вывел Бреннана Джонсона на рандеву с вратарем, и атакующий игрок был точен. В конец тайма в молниеносную контратаку вылетели «шпоры», Деян Кулушевски от левого угла штрафной площади отпасовал в полукружие на Мэддисона, который из-под защитника пробил в правый нижний угол, голкипер дотянулся до мяча, но команду свою не спас - 0:2.

Сразу после перерыва Каору Митома с левого фланга выполнил прострельную передачу в штрафную площади, где два защитника «Тоттенхэма» умудрились промазать по мячу, чем сполна воспользовался стоящий позади Янкуба Минте. Быструю контратаку левым краем разогнали «чайки», Митома выдал тонкий вертикальный пас в центр на ход Жоржиньо Рюттеру, который сумел пробить точно в цель мимо бросившегося навстречу вратаря - 2:2. После вбрасывания аута Рюттер продавил соперника, прорвавшись в штрафную площадку, от лицевой линии в падении выполнил навес на голову Данни Уэлбеку, который свой шанс не загубил - 3:2.

«Брайтон» уже шестой, соперник - девятый.