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Тен Хаг рассказал, что нужно улучшить «Манчестер Юнайтед» после матча с «Астон Виллой»

06 Октября 2024 • 18:48 Комментировать (2)

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал результат поединка против бирмингемской «Астон Виллы» в рамках седьмого тура чемпионата Англии. Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

«Мы провели четвертый сухой матч в сезоне. Команда создает много моментов в последних играх, нам нужно улучшить реализацию. Сейчас нам не хватает голов, но зато есть четыре встречи на ноль. Это хороший момент, ведь нам важно хорошо обороняться», - передает слова нидерландского специалиста Sky Sports.

После этого матча «Астон Вилла» занимает пятое место, а «красные дьяволы» находятся на 14-й позиции.

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Манчестер Юнайтед Астон Вилла Эрик тен Хаг ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Манкунианец76
06 Октября 2024 в 19:10
ого, оказывается игра на ноль с одним нормальным моментом от кэпа(попадание в перекладину)-это нормально? шестнадцатое место-это нормально? Я скажу что нормально- 10Хаг-пошёл нахер-это нормально, и всю свою шпану из Аякса забирай-тоже нормально(((( Это сюрр какой то(((
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snk6565
06 Октября 2024 в 18:57
Он опять всем все рассказал...сказочник хренов...пусть идет в УЕФА там за разговоры больше платят, а клуб оставит менее разговоочивым, но более мастеровитым
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