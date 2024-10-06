Тен Хаг рассказал, что нужно улучшить «Манчестер Юнайтед» после матча с «Астон Виллой»

«Мы провели четвертый сухой матч в сезоне. Команда создает много моментов в последних играх, нам нужно улучшить реализацию. Сейчас нам не хватает голов, но зато есть четыре встречи на ноль. Это хороший момент, ведь нам важно хорошо обороняться», - передает слова нидерландского специалиста Sky Sports.