Тен Хаг рассказал, что нужно улучшить «Манчестер Юнайтед» после матча с «Астон Виллой»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал результат поединка против бирмингемской «Астон Виллы» в рамках седьмого тура чемпионата Англии. Игра завершилась вничью со счетом 0:0.
«Мы провели четвертый сухой матч в сезоне. Команда создает много моментов в последних играх, нам нужно улучшить реализацию. Сейчас нам не хватает голов, но зато есть четыре встречи на ноль. Это хороший момент, ведь нам важно хорошо обороняться», - передает слова нидерландского специалиста Sky Sports.
После этого матча «Астон Вилла» занимает пятое место, а «красные дьяволы» находятся на 14-й позиции.
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