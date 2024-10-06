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«Челси» запорол уйму моментов и не смог обыграть «Ноттингем Форест»

06 Октября 2024 • 18:06 Комментировать (1)
Челси
1:1
Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» достойно бился в гостях у «Челси» в матче седьмого тура Премьер-лиги.

В середине первого тайма Нони Мадуэке в привычном стиле сместился в центр от правого угла штрафной и с 17 метров пробил в дальний угол, вратарь на этот выстрел не реагировал, однако мяч прошёл чуть выше перекладины. Джейсон Мурильо перехватил мяч на чужой половине поля, а затем левее центра прорвался вперёд и с 24 метров пробил в дальний угол, а вратарь в красивом прыжке выручил лондонцев. Мадуэке с правого края прострелил во вратарскую, кипер в падении мяч перехватил, но выбил его на Энцо Фернандеса, который с отличной позиции добавил точно в руки голкиперу «Ноттингема». Мадуэке справа влетел в штрафную гостей и от лицевой прострелил немного назад на Коула Палмера, который с убойной позиции пробил в правый угол - мяч прошёл между ног вратаря и ударился в штангу. Морган Гиббс-Уайт из левой части штрафной сделал скидку немного назад на Райана Йейтса, который с 10 метров пробивал наверняка, но этот выстрел в падении заблокировал защитник.

На 51-й минуте со штрафного из глубины последовал заброс в левую часть штрафной «Челси», а там Никола Миленкович выиграл верховое единоборство и головой сбросил мяч в центр вратарской, откуда Крис Вуд пробил в правый нижний угол - 0:1

Соперник отыгрался на 57-й минуте. Палмер из глубины покатил мяч к правому краю штрафной на Мадуэке, который немного сместился в центр и с 12 метров идеально пробил в дальний нижний угол - 1:1. На 78-й минуте Морган Уорд-Праус получил вторую жёлтую карточку. Палмер получил мяч от Мадуэке, после чего правее центра ворвался в штрафную и пробил в створ, кипер справился и отбил мяч снова на Палмера, который со второй попытки стрельнул в правый угол, однако переиграть голкипера «Ноттингема» вновь не удалось.

На 90-й минуте соперники создали уйму моментов. Педру Нету с правого края навесил в центр штрафной, откуда Жоау Фелиш головой без сопротивления пробил по воротам, однако мяч пролетел рядом с правой штангой. Неко Уильямс слева под углом выскочил на рандеву с голкипером и пробил в дальний верхний угол, и кипер в шикарнейшем прыжке свою команду выручил. Михаил Мудрик пролетел вперёд по левому флангу и навесил в центр к линии вратарской на Нкунку, который пробил в упор, но вратарь фантастическим образом спас свою команду.

1:1, «Челси» остался четвертым, соперник - девятый.

Протокол игры  
Челси1:1Ноттингем Форест
  49'Вуд Крис (0:1)
(1:1) Мадуэке Нони57'  
Санчес РобертГюсто МалоФофана Уэсли  90'Колвилл Леви  89' 90' (Нету Педру ( 90'  90') Кукурелья Марк  89'Кайседо Мойсес  21'Фернандес Энцо 81' (Нкунку Кристофер ( 81') Мадуэке Нони 90' (Адарабиойо Олуватосин ( 90') Палмер Коул  75'Санчо Джедон 90' (Мудрик Михаил ( 90') Джексон Николас 81' (Фелиш Жоау ( 81')
Запасные: Дисаси АксельЙоргенсен ФилипВейга РенатуЛавия Ромео
Селс Матц  90'Эйна ОлаМиленкович НиколаМурильо ДжейсонМорено Алекс 82' (Эланга Энтони ( 82') Йейтс РайанУорд-Праус Джеймс  36'  78'Хадсон-Одои Каллум 82' (Родригес Фелипе II ( 82') Гиббс-Уайт Морган 76' (Домингес Николас ( 76') Андерсон Эллиот 66' (Силва Жота ( 66') Вуд Крис 82' (Уильямс Неко ( 82'  89')
Запасные: Авонийи ТайвоБоли ВийиСоса РамонМигель Карлос
06 октября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ноттингем Форест

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Комментарии (1) Все комментарии
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aegur
07 Октября 2024 в 05:33
Купленные судейки остались позади😁
Следующий уровень-шейхи башляют лидерам конкурентов, те за немалые бабки усердно расстреливать воробьёв за воротами соперников 🤣🤣🤣
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