Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Хау отметил юбилей - 300-й матч в качестве наставника в АПЛ

06 Октября 2024 • 18:04 Комментировать

В английском чемпионате прошли матчи очередного тура, «Эвертон» принимал «Ньюкасл», но команды не смогли огорчить друг друга - 0:0. «Сороки» не смогли отметить приличествующим образом юбилей своего наставника Эдди Хау, для которого прошедший матч стал 300-м у руля клуба  из АПЛ.

В возрасте 46 лет и 311 дней Хау стал вторым самым молодым наставником в АПЛ, добравшимся до такого юбилея. Лишь шотландский специалист Дэвид Мойес в 2010 году в более раннем возрасте провёл свой 300-й матч в АПЛ в качестве наставника - но тогда он был лишь на 20 дней моложе Эдди.

В следующем туре «Ньюкасл» примет «Брайтон».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» 1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил Роналду определился с клубом, Фергюсон выбрал тренера «МЮ», Моуринью вернётся в АПЛ, а Холанн выбирает из трёх команд – в главных слухах недели Стало известно, где может продолжить карьеру Погба «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича Стало известно, когда решится будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - ЦСКА Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед» Сборная Германии потеряла Мусиалу Мбаппе отреагировал на радостную новость о Погба
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом»
Спортивные новости
Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC «Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
0
2.04 3.85 3.15
Видео
Окончен
Челси Челси
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
1
1.47 4.40 6.00
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Тоттенхэм Тоттенхэм
3
2
2.60 3.80 2.38
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Октября
18:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, что нужно улучшить «Манчестер Юнайтед» после матча с «Астон Виллой» 2
18:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» запорол уйму моментов и не смог обыграть «Ноттингем Форест»
18:04 · Англия. Премьер-лига
​Хау отметил юбилей - 300-й матч в качестве наставника в АПЛ
18:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» с «Астон Виллой» так и не открыли счёт
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» - «Тоттенхэм»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 3:2
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» объявил состав на матч АПЛ против «Брайтона»
16:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может купить игрока «Кристал Пэлас» после травмы Родри слухи
15:51 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко дал прогноз на матч «Брайтон» - «Тоттенхэм»
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 0:0 1
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Ноттингем Форест»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 1:1
14:54 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко дал прогноз на матч «Челси» - «Ноттингем Форест»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Палмер и Санчо – в основе «Челси» на матч против «Ноттингема»
14:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг выбрал состав «Манчестер Юнайтед» на судьбоносный матч в Бирмингеме
14:44 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон может вернуться из «Аякса» в АПЛ
13:37 · Англия. Премьер-лига
Магуайр защитил тренера «Манчестер Юнайтед» тен Хага
12:51 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Мы можем обыграть любого, но…»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» Макаллистер высказался после травмы
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» примет меры после инцидента с бойцом Макгрегором
12:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сразятся за нападающего - известно имя
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» поборются за украинского футболиста
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 50 млн евро за игрока «Астон Виллы»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший футболист Англии 2000-х: Лэмпард – второй, Джеррард - третий
11:29 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны тен Хагом – названы две причины 1
11:17 · Англия. Премьер-лига
Салах и ван Дейк могут уйти из «Ливерпуля» в один клуб
10:56 · Англия. Премьер-лига
Нико Уильямса хотят купить два английских суперклуба
Все новости