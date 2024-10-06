​Хау отметил юбилей - 300-й матч в качестве наставника в АПЛ

В английском чемпионате прошли матчи очередного тура, «Эвертон» принимал «Ньюкасл», но команды не смогли огорчить друг друга - 0:0. «Сороки» не смогли отметить приличествующим образом юбилей своего наставника Эдди Хау, для которого прошедший матч стал 300-м у руля клуба из АПЛ.

В возрасте 46 лет и 311 дней Хау стал вторым самым молодым наставником в АПЛ, добравшимся до такого юбилея. Лишь шотландский специалист Дэвид Мойес в 2010 году в более раннем возрасте провёл свой 300-й матч в АПЛ в качестве наставника - но тогда он был лишь на 20 дней моложе Эдди.

В следующем туре «Ньюкасл» примет «Брайтон».