«Манчестер Юнайтед» с «Астон Виллой» так и не открыли счёт

В воскресенье, возможно, судьбоносный матч для «Манчестер Юнайтед» команда провела в гостях у «Астон Виллы».

В дебюте Маркус Рэшфорд перехватил мяч в центре поля, убежал к ближнему углу штрафной площади и плотно пробил в ближний угол ворот, и голкипер удачно парировал мяч на партнера. Морган Роджерс со входа в штрафную площадь пробил в ближний угол ворот из-под защитника, и мяч пролетел рядом со штангой. Алехандро Гарначо от левого угла штрафной площади неплохо пробил в ближний угол ворот, кипер был готов и в прыжке намертво поймал мяч.

Во втором тайме Рэшфорд сделал смещение к центру с левой половины поля и от линии штрафной площади плотно пробил под перекладину, вратарь в прыжке перевёл мяч на угловой. Олли Уоткинс получил хорошую передачу на ход по правой половине поля, убежал в штрафную площадь и пробил по воротам, а мяч пролетел над перекладиной. Бруну Фернандеш со штрафного отлично пробил в левый угол ворот, перекладина спасла «Астон Виллу» от пропущенного мяча.

0:0 в итоге, бирмингемцы идут четвертыми, соперник - 14-й.