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«Тоттенхэм» объявил состав на матч АПЛ против «Брайтона»

06 Октября 2024 • 17:21 Комментировать
Брайтон
0:1
Тоттенхэм
1 2.95 X 4.10 2 2.20
1-й тайм

В воскресенье вечером «Тоттенхэм» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Брайтона». Главный тренер лондонской команды Анге Постекоглу принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Бентанкур, Мэддисон, Кулушевски, Джонсон, Соланке, Вернер.

Матч между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Тоттенхэм» на текущую минуту располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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