«Тоттенхэм» объявил состав на матч АПЛ против «Брайтона»

В воскресенье вечером «Тоттенхэм» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Брайтона». Главный тренер лондонской команды Анге Постекоглу принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Бентанкур, Мэддисон, Кулушевски, Джонсон, Соланке, Вернер.

Матч между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Тоттенхэм» на текущую минуту располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.