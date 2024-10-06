«Манчестер Сити» надолго потерял полузащитника Родри, поэтому зимой чемпион Англии последних лет должен выходить на трансферный рынок. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, «горожане» могут подписать Адама Уортона из «Кристал Пэлас».

В то же время источник отмечает, что сделка будет непростой. Рыночная стоимость 20-летнего Уортона составляет 30 миллионов евро, однако английские клубы склонны завышать ценники футболистов.

Всего за «Кристал Пэлас» Адам Уортон провёл 24 официальных матча, в которых записал на свой счёт четыре голевых паса на партнёров.