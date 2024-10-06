Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» может купить игрока «Кристал Пэлас» после травмы Родри слухи

06 Октября 2024 • 16:23 Комментировать

«Манчестер Сити» надолго потерял полузащитника Родри, поэтому зимой чемпион Англии последних лет должен выходить на трансферный рынок. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, «горожане» могут подписать Адама Уортона из «Кристал Пэлас».

В то же время источник отмечает, что сделка будет непростой. Рыночная стоимость 20-летнего Уортона составляет 30 миллионов евро, однако английские клубы склонны завышать ценники футболистов.

Всего за «Кристал Пэлас» Адам Уортон провёл 24 официальных матча, в которых записал на свой счёт четыре голевых паса на партнёров.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кристал Пэлас Родри Эрнандес Адам Уортон ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» 1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил Роналду определился с клубом, Фергюсон выбрал тренера «МЮ», Моуринью вернётся в АПЛ, а Холанн выбирает из трёх команд – в главных слухах недели Стало известно, где может продолжить карьеру Погба «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича Определены финалисты чемпионата мира по футзалу Стало известно, когда решится будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед» Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - ЦСКА
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом»
Спортивные новости
Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC «Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
62 мин
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
0
2.04 3.85 3.15
Видео
62 мин
Челси Челси
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
1
1.47 4.40 6.00
Видео
06.10.24 в 18:30
Брайтон Брайтон
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.60 3.80 2.38
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Октября
16:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может купить игрока «Кристал Пэлас» после травмы Родри слухи
15:51 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко дал прогноз на матч «Брайтон» - «Тоттенхэм»
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 0:0 1
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Ноттингем Форест»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 0:1
14:54 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко дал прогноз на матч «Челси» - «Ноттингем Форест»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Палмер и Санчо – в основе «Челси» на матч против «Ноттингема»
14:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг выбрал состав «Манчестер Юнайтед» на судьбоносный матч в Бирмингеме
14:44 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон может вернуться из «Аякса» в АПЛ
13:37 · Англия. Премьер-лига
Магуайр защитил тренера «Манчестер Юнайтед» тен Хага
12:51 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Мы можем обыграть любого, но…»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» Макаллистер высказался после травмы
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» примет меры после инцидента с бойцом Макгрегором
12:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сразятся за нападающего - известно имя
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» поборются за украинского футболиста
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 50 млн евро за игрока «Астон Виллы»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший футболист Англии 2000-х: Лэмпард – второй, Джеррард - третий
11:29 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны тен Хагом – названы две причины 1
11:17 · Англия. Премьер-лига
Салах и ван Дейк могут уйти из «Ливерпуля» в один клуб
10:56 · Англия. Премьер-лига
Нико Уильямса хотят купить два английских суперклуба
10:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может сегодня уволить тен Хага – названо условие
03:31 · Англия. Премьер-лига
Доку оценил свою игру в текущем сезоне
03:01 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт: «Надеюсь, наконец-то смогу подольше поработать с одним тренером»
02:34 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» определилась с ценником Дурана, на которого претендует «Челси» слухи
01:48 · Англия. Премьер-лига
Риччи – об интересе «Манчестер Сити»: «Это приятно, но не стоит зацикливаться»
01:01 · Англия. Премьер-лига
Хави может заменить тен Хага в «Манчестер Юнайтед» слухи
Все новости