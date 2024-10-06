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Павлюченко дал прогноз на матч «Брайтон» - «Тоттенхэм»

06 Октября 2024 • 15:51 Комментировать

В поединке седьмого тура Английской премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на выезде встретится с «Брайтоном». Об этой встрече поделился мнением бывший нападающий «шпор» Роман Павлюченко.

«Подопечные Постекоглу выступают лучше, они набрали ход. Разгрома не жду, «шпоры» чередуют матчи в еврокубке и в домашней лиге. Но все равно поставлю на успех гостей», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Матч «Брайтона» и «Тоттенхэма» пройдет сегодня, 6 октября, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Хозяева занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости – восьмое.

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Тоттенхэм Роман Павлюченко Брайтон ещё теги
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