Павлюченко дал прогноз на матч «Челси» - «Ноттингем Форест»

В рамках седьмого тура Английской премьер-лиги лондонский «Челси» сыграет на домашнем стадионе против «Ноттингем Форест». Об этом поединке поделился мнением бывший форвард сборной России Роман Павлюченко.

«Челси» намного сильнее. Клуб может закрепиться в топ-4, если будет продолжать в том же духе. Выбираю ставку на победу «Челси» с форой (-1.5)», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Матч «Челси» - «Ноттингем Форест» состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» сегодня, 6 октября. Начало встречи запланировано в 16:00 по московскому времени. Перед этим поединком хозяева занимают четвертое место, а гости – 11-е.